Mercato - OM : Galtier, Favre… Quel doit être le successeur d’André Villas-Boas ?

Publié le 30 janvier 2021 à 8h00 par B.C.

Ce vendredi, André Villas-Boas a laissé entendre qu’il devrait quitter l’OM à l’issue de la saison. Un nouvel entraîneur est donc attendu à Marseille l’été prochain, mais selon vous, sur qui doit miser Pablo Longoria ?

Alors que l’OM est en crise après un début d’année plus que poussif sur le plan sportif, et des tensions en interne, André Villas-Boas a lâché une bombe ce vendredi en conférence de presse. « Je pense que ça va être la fin, oui. Je ne pense pas rester , a annoncé l’entraîneur de l’OM, sous contrat jusqu’en juin prochain. On pense tous que ça va se passer comme ça. On est à 15 points du haut de tableau, loin de nos objectifs de début de saison. L'année prochaine sera l'année zéro pour le club, ça va être un nettoyage total. Il faudra recréer de bonnes bases pour la suite. » C’est donc sans André Villas-Boas que l’Olympique de Marseille pourrait entamer la prochaine saison, incitant Pablo Longoria a d’ores et déjà travailler sur sa succession.

Quel est le candidat idéal ?