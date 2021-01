Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria dégaine des offres dans tous les sens !

Publié le 30 janvier 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Bien décidé à dénicher un nouveau milieu de terrain afin de compenser le départ de Morgan Sanson qui s'est engagé à Aston Villa pour 16M€, hors bonus, l'OM est sur tous les fronts et multiplie les pistes dans ce dossier. A quelques heures de la fin du mercato, Pablo Longoria s'active sérieusement.

L'Olympique de Marseille dynamite le mercato d'hiver. En effet, le club phocéen est très actif durant ce mois de janvier. Après avoir obtenu les prêts de Pol Lirola et Arkadiusz Milik, Pablo Longoria a réussi de se séparer de Kostas Mitroglou, Kevin Strootman, Marley Aké et Morgan Sanson. Mais l'OM n'en a pas encore terminé avec son mercato puisque les Olympiens cherchent un milieu de terrain pour remplacer Morgan Sanson qui s'est engagé avec Aston Villa pour 16M€, hors bonus. En conférence de presse, André Villas-Boas a confirmé que c'était une priorité. « Malheureusement on a eu cette offre, mais la situation financière du club a compté. On cherche une bonne solution pour le futur de l'OM, On va voir, mais là oui on est limite dans ce secteur. On ne s'attendait pas à ce que tout le monde parte. On va voir ce qu'on va retrouver », confiait l'entraîneur de l'OM devant les médias vendredi. Et Pablo Longoria a bien reçu le message.

Fulgini, Adli, Majer... Longoria est sur tous les fronts