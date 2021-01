Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas se prononce sur le successeur de Sanson !

Publié le 29 janvier 2021 à 14h10 par D.M.

Présent en conférence de presse ce vendredi, André Villas-Boas est revenu sur le départ de Morgan Sanson à Aston Villa et sur la question de sa succession à l'OM.

En grande difficulté financière, l’OM a accepté de laisser filer Morgan Sanson en Premier League. Parti à Aston Villa, le milieu de terrain a permis au club marseillais de récolter sa somme de 18M€. Mais alors qu’il est parvenu à attirer lors de ce mois de janvier Arkadisuz Milik, Pol Lirola et Franco Tongya, le club marseillais voudrait renforcer son entrejeu dans les derniers jours de ce mercato. Plusieurs joueurs sont annoncés dans le viseur de l’OM à l’instar d’Amine Harit (Schalke 04), d’Imran Louza (FC Nantes) ou encore d’Angelo Fulgini (Angers)

« On cherche une bonne solution pour le futur de l'OM »