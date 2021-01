Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sanson, Strootman... Le bel hommage de Villas-Boas !

Publié le 28 janvier 2021 à 22h00 par A.C.

André Villas-Boas, coach de l’Olympique de Marseille, a publié un message à l’adresse des derniers partants.

Cet hiver, Pablo Longoria a travaillé d’arrache-pied pour renforcer l’effectif d’André Villas-Boas. Ainsi, l’Olympique de Marseille a notamment accueilli Arkadiusz Milik, Pol Lirola et le jeune Franco Tongya. Mais Longoria s’est également affairé sur les départs. Le head of football a réussi là ou son prédécesseur Andoni Zubizarreta avait échoué, en trouvant un club à Kevin Strootman. Il ne s’agit que d’un prêt, mais son départ au Genoa permet tout de même à l’OM d’économiser la moitié de son salaire jusqu’en juin prochain. Il a été suivi par Morgan Sanson, qui a rejoint Aston Villa comme nous vous l’avions révélé sur le10sport.com, tandis que Marley Aké est parti en direction de la Juventus.

« A chaque départ un peu de mon cœur va avec vous »

Via son compte Instagram, André Villas-Boas a tenu à envoyer un message à Morgan Sanson, Kevin Strootman et Marley Aké. « A chaque départ un peu de mon cœur va avec vous, un peu de l’OM travers les frontières et un casier vide reste à Marseille » a écrit le coach de l’OM. « Pendant que votre sourire reste dans notre mémoire on vous souhaite bonne chance, force et courage. Que vous soyez capable de réaliser votre rêve et que un jour on vous retrouve à le Vélodrome. À bientôt ».