Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit une réponse claire pour cette pépite de Domenech !

Publié le 28 janvier 2021 à 21h10 par D.M.

A la recherche d’un remplaçant à Morgan Sanson, Pablo Longoria aurait entamé des négociations avec le FC Nantes au sujet d'Imran Louza. Mais le FC Nantes aurait finalement décidé de conserver le milieu de terrain au moins jusqu'à la fin de la saison.

Le mercato hivernal n’est pas encore terminé à Marseille. Après avoir réussi à attirer Pol Lirola, Arkadiusz Milik et Franco Tongya, qui dans un premier temps renforcera l’équipe réserve, Pablo Longoria espèrerait mettre la main sur un joueur capable de remplacer Morgan Sanson au milieu de terrain. Le dirigeant de l’OM aurait les idées claires et chercherait sur le marché un profil offensif. Selon les informations de Téléfoot la chaîne , Longoria disposerait d’une enveloppe comprise entre 6 et 8M€ pour dénicher le successeur de Sanson et renforcer, par la même occasion, l’effectif d’André Villas-Boas.

Louza n'ira pas à l'OM