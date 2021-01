Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une ouverture pour ce joueur de Domenech ? La réponse !

Publié le 27 janvier 2021 à 21h30 par A.D.

Pour assurer la succession de Morgan Sanson, transféré à Aston Villa, Pablo Longoria envisagerait de recruter Imran Louza. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, le milieu de terrain de 21 ans pourrait voir la direction du FC Nantes accepter de le vendre.

Ce mardi, l'OM a officialisé le départ de Morgan Sanson vers Aston Villa. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club phocéen va empocher un chèque de 16M€, plus 3M€ de bonus, pour ce transfert. Alors que Morgan Sanson a rejoint la Premier League, Pablo Longoria s'activerait pour lui trouver un remplaçant. Et comme l'a indiqué Ouest France ce mercredi, le Head of Football de l'OM pourrait se tourner vers Imran Louza. D'ailleurs, Pablo Longoria aurait déjà bougé ses pions en ce sens, puisqu'il aurait débuté les discussions pour un transfert du joueur du FC Nantes.

Domenech ouvert à un départ de Louza ?