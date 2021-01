Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel est le plus gros coup de Pablo Longoria cet hiver ?

Publié le 27 janvier 2021 à 8h00 par La rédaction

En ce mois de janvier, Pablo Longoria s’est montré hyper actif et cela pourrait ne pas être terminé. Mais quel est donc son meilleur coup de ce mercato hivernal ?

L’été dernier, l’OM a opéré un grand changement dans le projet de Frank McCourt. En effet, Andoni Zubizarreta, alors directeur sportif, a été remercié et quelques semaines plus tard, c’est Pablo Longoria qui est venu le remplacer, occupant désormais le rôle de « Head of Football ». Chargé de remodeler le club phocéen, l’Espagnol s’était déjà montré très actif lors du dernier mercato estival, offrant pas moins de 5 renforts à André Villas-Boas et ce malgré des moyens limités. Sur la Canebière, le travail de Longoria est souligné et apprécié. Et cet hiver, le dirigeant de l’OM a encore frappé très fort…

Longoria multiplie les coups !

Ce mercato hivernal a été mouvementé à l’OM. En effet, Pablo Longoria a résolu de gros problèmes du club phocéen durant ce mois de janvier. Tout d’abord, il a trouvé un arrière droit (Pol Lirola) et un attaquant (Arkadiusz Milik) à André Villas-Boas. L’Espagnol a également réglé des départs tant attendus avec le prêt de Kevin Strootman au Genoa et la rupture du contrat de Kostas Mitrglou. De même, Longoria a aussi réussi à vendre Morgan Sanson à Aston Villa pour près de 18M€. Et cela ne va pas s’arrêter là puisqu’une opération avec la Juventus, voyant Marley Aké et Franco Tongya faire un chassé-croisé, est en train de se conclure, tandis qu’un autre renfort pourrait aussi débarquer d’ici la clôture du mercato hivernal.



Alors, quel est le plus gros coup de Longoria cet hiver ?