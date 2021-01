Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est déjà fixé pour ce joueur de Domenech !

Publié le 27 janvier 2021 à 17h10 par T.M.

A la recherche d’un successeur à Morgan Sanson à l’OM, Pablo Longoria aurait notamment coché le nom d’Imran Louza. Toutefois, au FC Nantes, on ne fera aucun cadeau pour le joueur.

Ce mardi, l’OM et Aston Villa se sont officiellement mis d’accord pour le transfert de Morgan Sanson. Après 4 ans passés sur la Canebière, l’ancien de Montpellier a ainsi pris la direction de l’Angleterre. Alors que cela laisse un vide au sein de l’effectif d’André Villas-Boas, Pablo Longoria a clairement fait savoir qu’il tentait en cette fin de mercato hivernal de faire venir un nouveau joueur au milieu de terrain. Déjà très actif durant ce mois de janvier, le « Head of Football » multiplierait les pistes pour cette quête. Et alors que les noms de Medhi Léris (Sampdoria), Thiago Almada (Velez Sarsfield) ou encore Amine Harit (Schalke 04) ont été évoqués, ce mercredi, une nouvelle piste est apparue à l’OM.

Un dossier à 12M€ ?