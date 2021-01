Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une tendance claire pour l’avenir de Luis Henrique ?

Publié le 27 janvier 2021 à 14h10 par T.M.

Arrivé à l’été à l’OM, Luis Henrique n’a que très peu de temps de jeu à se mettre sous la dent. Et pour le Brésilien, il ne serait toutefois pas question d’aller en chercher ailleurs pour cette seconde partie de saison.

L’été dernier, parmi les priorités d’André Villas-Boas, recruter un nouvel attaquant axial était tout en haut de la liste. Et finalement, l’OM a tenté un pari en allant chercher Luis Henrique au Brésil, à Botafogo. Annoncé comme un grand crack en devenir, le Brésilien devait donc confirmer cela sur la Canebière. Mais pour le moment, cela ne se passe pas comme prévu. En effet, à l’OM, on s’est rapidement rendu compte que Luis Henrique ne pouvait pas évoluer dans l’axe, étant avant tout un ailier. A cela s’ajoute également le manque de confiance accordé par Villas-Boas qui l’a très peu fait jouer jusqu’à présent. De quoi ouvrir la porte à un possible départ avant la fin du mercato hivernal ?

« Pas dans les intentions de l’OM »