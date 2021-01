Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros sacrifice en vue dans ce dossier chaud ?

Publié le 27 janvier 2021 à 17h00 par La rédaction

Avec une situation financière très compliquée, le FC Barcelone ne peut pas énormément investir sur ce mercato hivernal. Ciblé par le club blaugrana depuis un moment, Eric Garcia serait prêt à un effort financier pour aider Barcelone et être transféré cet hiver.

Lors de ce mercato hivernal, les affaires sont compliquées pour Barcelone. Malgré quelques pistes intéressantes (Alaba, Depay...), le club catalan n’a toujours pas fait signer le moindre joueur cet hiver. La faute à des problèmes financiers de plus en plus forts. Avec d’énormes dettes, le Barça essaye de récupérer un peu d’argent en mettant en vente quelques joueurs, mais pour l’heure personne n’est parti. Alors que la fin de cette période de transferts approche à grands pas, et que Barcelone a un besoin urgent de renfort, Eric Garcia, également pisté par le club blaugrana au poste de défenseur central, serait prêt à un effort financier pour rejoindre la Catalogne cet hiver.

Pas de paye lors des six prochains mois pour Garcia ?