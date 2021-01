Foot - Mercato - PSG

Mercato : Qatar, Messi... Le FC Barcelone déclare la guerre au PSG !

Publié le 27 janvier 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé et se retrouve libre de négocier avec le club de son choix. Et le PSG ne cache plus sa volonté de recruter la star argentine. Une situation qui agace passablement Joan Laporta, favori des prochaines élections à la présidence du Barça.

La situation de Lionel Messi au FC Barcelone est au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, le contrat de La Pulga s'achève en juin prochain ce qui permet à l'Argentin de négocier avec le club de son choix dans l'optique de s'y engager libre pour la saison prochaine. Et le report des élections présidentielles au Barça complique encore ce dossier. Initialement prévu le 24 janvier, le scrutin a été décalé au 7 mars. Une situation qui permet à d'autres clubs de s'immiscer dans la brèche pour réussir un coup incroyable en attirant l'un des meilleurs joueurs de l'histoire sans débourser la moindre indemnité de transfert. Et bien évidemment, le PSG est dans le coup. Leonardo l'a lui-même confirmé dans les colonnes de France Football . « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... », confiait le directeur sportif du PSG. Une sortie qui n'est pas du tout du goût de Joan Laporta.

Laporta fracasse le PSG pour Messi