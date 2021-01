Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour le recrutement de Pochettino !

Publié le 27 janvier 2021 à 13h15 par A.M. mis à jour le 27 janvier 2021 à 13h16

Convoité par le PSG depuis plusieurs mois, Dele Alli se rapprocherait grandement du club parisien qui aurait trouvé un accord avec Tottenham. Mais les Spurs attendent encore un renfort.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com dès le début du mois de janvier, la priorité de Mauricio Pochettino est de recruter Dele Alli qui traverse une période délicate à Tottenham où José Mourinho ne compte plus sur lui. Par conséquent, le Special One ainsi que l'international anglais sont d'accord pour un départ cet hiver, ce qui arrange les affaires du PSG. Toutefois, le principal obstacle à la concrétisation de ce dossier Daniel Levy, président de Tottenham. Mais le patron des Spurs commence à revoir ses plans, conscient de la volonté de Dele Alli de retrouver Mauricio Pochettino au PSG afin de voir son temps de jeu augmenter en vue de l'Euro en fin de saison.

Tottenham et le PSG d'accord pour Alli, mais