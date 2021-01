Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino est clairement fixé pour Dele Alli !

Publié le 27 janvier 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Grand objectif de Mauricio Pochettino, Dele Alli souhaite quitter Tottenham et José Mourinho n'y serait pas opposé. Toutefois, Daniel Levy reste le principal obstacle dans ce dossier bien qu'il commence à se faire une raison dans ce dossier.

Arrivé sur le banc du Paris Saint-Germain en début d'année, Mauricio Pochettino doit gérer le mercato estival. Satisfait de son nouvel effectif, le technicien argentin ne souhaite pas révolutionner son groupe, mais a tout de même une priorité claire. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'entraîneur du PSG veut absolument rapatrier Dele Alli, joueur qu'il a eu sous ses ordres à Tottenham. Et cela tombe, l'international anglais joue très peu cette saison avec les Spurs et n'entre plus dans les plans de José Mourinho qui ne s'opposera donc pas au départ de son joueur vers le PSG. De son côté, Dele Alli est également bien décidé à rejoindre le club de la capitale afin de retrouver du temps de jeu en vue de l'Euro l'été prochain. Finalement, le dernier obstacle dans ce dossier se nomme Daniel Levy.

Tottenham prêt à lâcher Alli, mais...

Très attaché à Dele Alli, le patron de Tottenham continue de penser que son joueur peut retrouver son meilleur niveau durant la seconde partie de saison. Mais comme le révèle RMC Sport , Daniel Levy se ferait à l'idée de céder Dele Alli au PSG en prêt sans option d'achat afin de ne pas prendre le risque de se retrouver impuissant face à un transfert définitif en fin de saison. Toutefois, comme l'assurent le Daily Telegraph et l' Evening Standard , ce n'est pas la seule condition fixée par les Spurs qui chercheront également à dénicher un remplaçant à Dele Alli avant de le laisser filer. Mais cela s'annonce compliqué compte tenu des rares opportunités sur le marché. D'autant plus que le temps presse, le mercato d'hiver fermant ses portes lundi soir.

Eriksen bloque le dossier