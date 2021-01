Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel, Pochettino... Cette sortie ahurissante en interne !

Publié le 27 janvier 2021 à 11h45 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino a remplacé Thomas Tuchel en début d'année, en interne, ce changement ferait l'unanimité, notamment grâce à l'intensité des entraînements.

Après une première partie de saison en dents de scie, le Paris Saint-Germain a décidé de se séparer de Thomas Tuchel qui a rapidement été remplacé par Mauricio Pochettino. Un changement important qui semble déjà faire l'unanimité en interne. Plusieurs joueurs du PSG ont ainsi manifesté leur satisfaction suite aux premiers pas du technicien argentin sur le banc parisien. Et visiblement, la méthode Pochettino est très appréciée.

«L'échauffement est très poussé avec Pochettino, cela équivaut à un entraînement avec Tuchel»