Mercato - PSG : Le PSG s'enflamme déjà pour l'arrivée de Pochettino !

Publié le 27 janvier 2021 à 7h15 par A.D.

Evincé, Thomas Tuchel a été remplacé par Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Selon une source interne du club, le coach argentin a totalement réussi ses débuts dans la capitale française.

Auteur d'un début de saison en dents de scie, Thomas Tuchel a été remercié par la direction du PSG pendant les fêtes de fin d'année. Et ce, malgré sa saison 2019-2020 quasi-parfaite. Alors qu'il vient de rejoindre Thiago Silva à Chelsea, le coach allemand a été remplacé par Mauricio Pochettino au PSG. Après un nul face à l'ASSE (1-1) pour sa grande première, le technicien argentin a fait un sans, faute avec quatre victoires (contre Brest, l'OM, Angers et Montpellier), dont une à distance parce qu'il était touché par le coronavirus. Avec un bilan plus que positif pour ses débuts, Mauricio Pochettino s'est déjà parfaitement acclimaté au PSG. Du moins, c'est ce qui ressort en interne.

«Il n'a pas raté ses débuts, il a su prendre les choses en main»