Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino s’attend à une très grosse nouvelle au PSG !

Publié le 26 janvier 2021 à 22h15 par La rédaction

Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, serait confiant à l'idée de voir Dele Alli rejoindre le club de la capitale d'ici la fin du mercato hivernal.

L'horloge tourne pour le PSG dans ce mercato hivernal. Alors que le marché des transferts arrivera à sa conclusion le 1er février prochain, le Paris Saint-Germain n'a plus qu'une semaine pour compléter son effectif pour la deuxième moitié de la saison. Cela signifie donc que le temps presse pour le PSG en vue de s'offrir les services de l'une de ses principales cibles cet hiver : Dele Alli.

Pochettino optimiste pour Dele Alli