Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi impliqué dans une nouvelle opération colossale ?

Publié le 26 janvier 2021 à 20h10 par A.D.

Dans une situation critique à l'AS Rome, Edin Dzeko aurait été placé sur le marché par sa direction. Alors que le PSG serait prêt à récupérer leur numéro 9, les Giallorossi voudraient négocier un échange avec Mauro Icardi.

Edin Dzeko pourrait ne plus faire long feu à l'AS Rome. En froid avec son entraineur Paulo Fonseca, le buteur bosnien aurait été placé sur la liste des transferts des Giallorossi . Ce qui n'aurait pas échappé au PSG. En effet, cela pourrait bouger chez les attaquants de Mauricio Pochettino, qui souhaiterait notamment recruter Sergio Agüero. Et alors que Moise Kean - prêté sans option d'achat - devrait retrouver Everton à la fin de la saison, Leonardo étudierait aussi la possibilité de recruter Edin Dzeko. De quoi donner des idées à l'AS Rome.

L'AS Rome voudrait échanger Icardi et Dzeko