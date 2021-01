Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Juventus, Inter... Leonardo peut toujours y croire pour Edin Dzeko !

Publié le 24 janvier 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il existerait des tensions entre Edin Dzeko et Paulo Fonseca, l'AS Rome compterait sacrifier son buteur bosnien. Dans cette optique, le PSG, l'Inter et la Juventus pourraient se disputer le recrutement d'Edin Dzeko. Et pour remporter cette bataille, les Bianconeri voudraient se servir de Federico Bernardeschi.

Edin Dzeko et Paulo Fonseca ne parviendrait plus à s'entendre à l'AS Rome. Alors que les deux hommes ne pourraient plus cohabiter ensemble, les Giallorossi auraient décidé de se séparer de leur buteur bosnien. En quête d'un nouvel attaquant de pointe pour pallier le possible départ de Moise Kean - prêté sans option d'achat par Everton - Leonardo envisagerait de se jeter sur Edin Dzeko. Toutefois, il serait loin d'être seul sur ce dossier. En effet, comme l'a révélé Calciomercato.it ce samedi, le directeur sportif du PSG serait en concurrence avec plusieurs clubs, dont la Juventus et l'Inter. Et ces deux clubs italiens auraient des arguments à faire valoir pour rafler la mise.

Rome tente un coup mais...

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , l'AS Rome serait bien décidé à se séparer d'Edin Dzeko. Dans cette optique, les Giallorossi le verrait rejoindre l'Inter. Alors qu'il en pincerait pour Christian Eriksen - que le PSG pisterait également - le club emmené par Paulo Fonseca voudraient proposer un échange de prêts avec Edin Dzeko. Toutefois, l'écurie romaine aurait déjà essuyé le refus des Nerazzurri . En effet, Antonio Conte aurait déjà fait savoir qu'il ne voulait pas négocier une telle opération. Et ce, parce qu'il ne serait pas avantageux financièrement. Alorq qu'Edin Dzeko et Christian Eriksen auraient le même salaire, payer le contrat du danois couterait moins cher car il a été négocié avec le décret de croissance italien. Une précision qui devrait rassurer le PSG de Leonardo.

