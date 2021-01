Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un gros coup à jouer avec Edin Dzeko !

Publié le 23 janvier 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

Alors que Moise Kean pourrait quitter le PSG à la fin de la saison, Leonardo s'activerait déjà pour trouver un nouvel avant-centre. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG songerait à recruter Sergio Agüero, qui sera en fin de contrat le 30 juin. En plus d'El Kun, le club parisien penserait à Edin Dzeko. Et malgré la forte concurrence sur ce dossier, le PSG pourrait voir la voie se libérer pour l'attaquant de l'AS Rome.

Prêté jusqu'à la fin de la saison au PSG, Moise Kean pourrait rentrer à Everton l'été prochain. En effet, le club de la capitale et les Toffees n'ont pas négocié d'option d'achat lors de la dernière fenêtre de transferts. Alors que Moise Kean pourrait quitter le PSG le 30 juin, Leonardo serait déjà au travail pour trouver son potentiel successeur. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait coché le nom de Sergio Agüero. Un nom qui plairait beaucoup à Mauricio Pochettino, le nouvel entraineur parisien. En concurrence avec le Barça sur ce dossier, Leonardo aurait identifié un tout nouveau profil pour ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier : Edin Dzeko. En froid avec son entraineur, Paulo Fonseca, le buteur de l'AS Rome pourrait faire ses valises dans un avenir proche. Ainsi, comme l'a indiqué Eleonora Trotta, l'international bosnien aurait été proposé au PSG et à plusieurs autres clubs, et plus particulièrement à l'Inter, à la Juventus et en Angleterre. A en croire la journaliste de Calciomercato.it , Edin Dzeko serait disponible en prêt ou pour un échange de joueurs. Ce qui pourrait convenir à chacun de ces clubs. En effet, d'après le média italien, les clubs cités seraient disposés à profiter de la situation d'Edin Dzeko pour le récupérer.

La Juve et l'Inter déjà distancés pour Edin Dzeko ?

Toutefois, Eleonora Trotta a apporté une nuance sur son compte Twitter . Selon son post, la Juventus devrait avoir du mal à boucler l'opération Edin Dzeko, mais pourrait étudier cette éventualité à la fin du mois. Et dans ce cas, seul un prêt serait possible pour les Bianconeri . En ce qui concerne l'Inter, ce serait une autre paire de manche, puisque les Nerazzurri auraient répondu par la négative lorsque Edin Dzeko leur a été proposé. Et ce refus aurait une explication très simple. Toujours selon Calciomercato.it , les chances d'Antonio Conte de récupérer Edin Dzeko seraient de l'ordre de 1%, et ce, pour la simple et bonne raison qu'il aurait des difficultés financières. Dans ces circonstances, Leonardo et le PSG pourraient avoir le champ libre pour Edin Dzeko et le récupérer sans casser leur tirelire, bien qu'à 34 ans le Bosnien percevrait environ 7M€ par an.