Mercato - PSG : Kylian Mbappé met une pression pour son avenir !

Publié le 23 janvier 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin 2022 au PSG, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les spéculations pour son avenir. Vendredi soir, après son doublé contre Montpellier (4-0), l'attaquant français a décidé de sortir du silence et met la pression pour son futur.

L'avenir de Kylian Mbappé est clairement le dossier sensible du moment du côté du Paris Saint-Germain. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français prend fin en juin 2022 et s'il ne prolonge pas, le PSG pourrait être amené à le vendre l'été prochain, sous peine de le voir partir libre à l'issue de son bail. Un risque que le club de la capitale ne peut pas se permettre compte tenu du contexte économique actuel. Si Kylian Mbappé partait gratuitement, cela représenterait un terrible manque à gagner pour le PSG puisque la vente du Champion du monde rapporterait un joli pactole. D'autant plus que les prétendants pour accueillir l'ancien Monégasque ne manquent pas puisque le Real Madrid, Liverpool ou encore Manchester City sont à l'affût. Mauricio Pochettino et Leonardo se sont d'ailleurs publiquement positionnés pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger. L'attaquant de l'équipe de France est sorti du silence et reconnaît être en pleine réflexion.

Mbappé n'a toujours pas tranché...

Présent au micro de Téléfoot La Chaîne après son doublé contre Montpellier (4-0), Kylian Mbappé s'est ainsi prononcé sur son avenir. « J’ai déjà eu la question juste avant. On discute avec le club, pour trouver un projet. J’ai dit que j’étais en réflexion aussi parce que si je signe, c’est pour m’investir sur le long terme au PSG. Je suis très heureux ici, j’ai toujours été très heureux. Les supporters, le club, ils m’ont toujours aidé. Rien que pour ça déjà, je serai toujours reconnaissant envers le club. Mais voilà, je veux réfléchir sur ce que je veux faire ces prochaines années, où je veux être, et c’est comme ça que ma réflexion se tourne. Mais oui, il faudra bientôt faire un choix mais je suis en pleine réflexion. Bientôt c’est quand ? Si j’avais la réponse je l’aurais dite aujourd’hui (rire). Mais ce n’est pas une volonté de gagner du temps ou quoi, parce que c’est vraiment une réflexion. Je n’ai pas envie, par exemple, de signer un contrat et de dire un an après que je veux partir parce que je ne voulais pas signer le contrat. Voilà, si je signe c’est pour rester, c’est pour ça que ça amène une réflexion », lance-t-il.

... mais affiche sa joie au PSG