Mercato - PSG : Le Barça prêt à tenter un coup à 0€ à Paris ?

Publié le 23 janvier 2021 à 12h10 par D.M.

En fin de contrat à l'issue de la saison avec le PSG, Juan Bernat figurerait toujours dans le viseur du FC Barcelone, en quête d’une doublure à Jordi Alba.

Avec Julian Draxler, Angel Di Maria ou encore Kays Ruiz-Atil, Juan Bernat est l’un des nombreux joueurs du PSG à voir son contrat expirer à la fin de la saison. Actuellement éloigné des terrains en raison d’une grave blessure au genou, le latéral gauche espagnol n’a toujours pas prolongé son bail avec le club parisien. En novembre dernier, Bernat avait fait part de sa volonté de rester au PSG la saison prochaine et avait affiché son optimisme dans ce dossier. « Est-ce que je veux prolonger ? Oui, oui. Nous parlons du contrat, les négociations sont ouvertes, mais pour l’heure rien n’est fait. Mais je crois qu’elles aboutiront. J’ai toujours dit que j’étais très content à Paris, je veux rester de nombreuses années ici » avait déclaré me joueur de 27 ans dans un entretien à l’ AFP .

Bernat surveillé par le Barça