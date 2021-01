Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet attaquant de Villas-Boas qui annonce la couleur à Milik !

Publié le 23 janvier 2021 à 12h00 par La rédaction

Menacé par l'arrivée d'Arkadiusz Milik à l'OM, Valère Germain s'est exprimé sur sa situation dans le club phocéen.

Priorité numéro un de Pablo Longoria, le Head of football marseillais, pour ce mercato hivernal, le poste d'avant-centre a enfin été renforcé. Indésirable à Naples, où il ne jouait pas et refusait de prolonger son contrat, Arkadiusz Milik est officiellement un joueur de l'OM. L'attaquant polonais a été prêté au club olympien pour les 18 prochains mois, soit jusqu'en juin 2022. Logiquement, il y a de quoi s'interroger pour Valère Germain, dont le contrat avec l'OM prend fin à l'issue de la saison actuelle.

«Quand Balotelli nous a rejoints, on me promettait le banc de touche»