Mercato - Barcelone : Depay, Garcia... Koeman a pris une décision retentissante !

Publié le 23 janvier 2021 à 8h30 par A.D.

En grosse difficulté sur le plan financier, et notamment à cause de la crise liée au coronavirus, le Barça compterait recruter malin et se jeter sur des joueurs libres à la fin de la saison. Dans cette optique, Ronald Koeman se serait fixé trois priorités : Memphis Depay, Eric Garcia et Georginio Wijnaldum. Le coach catalan ne devrait donc pas recruter cet hiver.

Fortement impacté par la crise provoquée par le coronavirus, le Barça s'est retrouvé sans ressources pour se renforcer lors du dernier mercato estival. Après avoir procédé à un grand ménage - Luis Suarez (Atlético), Nelson Semedo (Wolverhampton), Ivan Rakitic (FC Séville), Arturo Vidal (Inter), Arthur Melo (Juventus) ont quitté le club - la direction du FC Barcelone n'a pu recruter que Miralem Pjanic (échangé avec Arthur Melo). Alors qu'il aurait souhaité recruter Memphis Depay, Lautaro Martinez, Georginio Wijnaldum ou encore Eric Garcia, le club blaugrana aurait été freiné par ses problèmes financiers. Et pour pallier ce problème, le Barça n'aurait qu'une option : recruter à 0€.

Depay, Wijnaldum et Garcia en tête de liste, mais pour cet été