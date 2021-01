Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une seule option se présente à Pérez pour la succession de Zidane !

Publié le 23 janvier 2021 à 7h30 par H.G.

Alors que la crise sportive vécue actuellement par le Real Madrid aurait réactivé les doutes autour de Zinedine Zidane, le nom de l’éventuel successeur du technicien français serait d’ores et déjà connu.

Le Real Madrid s’est une nouvelle fois engouffré dans une crise sportive cette saison. En effet, en ce début d’année 2021, les Merengue restent sur deux défaites consécutives : la première la semaine dernière contre l’Athletic Club en demi-finale de Supercoupe d’Espagne (2-1), la seconde ce mercredi en Copa del Rey contre le CD Alcoyano (2-1), une modeste écurie de troisième division. Cette situation aurait réactivé les doutes autour de la figure de Zinedine Zidane en interne, même si son avenir sur le banc du Real Madrid ne serait pas menacé pour l’instant. Malgré ça, la direction du club de la capitale espagnole aurait déjà une idée de son éventuel successeur.

Le seul successeur possible de Zinedine Zidane serait Raul