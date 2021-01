Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La prochaine destination de Zidane semble déjà identifiée !

Publié le 22 janvier 2021 à 17h30 par Bernard Colas

Alors que Zinedine Zidane se retrouve au cœur des critiques après le début de saison compliqué du Real Madrid, un départ pourrait être à l’ordre du jour l’été prochain. Et le Français aurait déjà tout prévu pour la suite.

Une nouvelle fois, Zinedine Zidane se retrouve dans une position inconfortable. Alors que le Real Madrid n’impressionne plus en Liga, les éliminations successives du club en Supercoupe d’Espagne et Copa Del Rey fragilisent le tacticien français. Les rumeurs de départ sont de nouveau apparues cette semaine après la défaite du Real Madrid contre CD Alcoyano (D3), et Zidane est apparu lucide à l’issue de ce revers, en conférence de presse : « Quand on perd, ce sont toujours des choses dont on parle... J'assume la responsabilité et ce qui arrivera, je suis calme. Quand nous sommes sur le terrain, ce qu'ils veulent, c'est gagner le match. Ils essaient et parfois des choses différentes se produisent. Nous devons l'accepter, je l'accepte et nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours » Cependant, le Français n’aurait pas à s’en faire pour son avenir. En effet, Florentino Pérez n’envisagerait pas de se séparer de son entraîneur dans l’immédiat, surtout qu’aucun candidat ne se démarquerait réellement pour lui succéder, mais cela pourrait être radicalement à l’issue de la saison.

« L’idée de Zidane est donc d’aller au bout, d’attendre 18 mois et de prendre les Bleus après le Qatar »

En effet, plusieurs médias espagnols s’accordent à dire qu’un bilan devrait être fait par le Real Madrid à l’issue de la saison. Si les Merengue se montrent encore en difficulté dans les prochains mois, Zinedine Zidane pourrait alors plier bagage. Un scénario qui n’effrayerait pas le Français, bien au contraire. Sur RMC , le journaliste Frédéric Hermel a expliqué que Zinedine Zidane avait conscience que le Real Madrid arrivait à la fin d’un cycle et qu’il pourrait être préférable pour lui de partir. De plus, l’ancien numéro 10 serait fatigué après deux passages de deux ans et demi chez les Merengue . Mercredi soir, le journaliste de Libération Grégory Schneider avait déjà annoncé que Zidane souhaitait se reposer après sa longue expérience à Madrid, et le principal intéressé aurait déjà tout planifié pour la suite de sa carrière : « Zidane, je sais à peu près quel est son plan à moyen terme. L’idée était d’aller au bout de la saison et d’arrêter. Ça, s’il est maître de son timing, c’est ce qu’il fait. L’idée est donc d’aller au bout, d’attendre 18 mois et de prendre les Bleus après le Qatar (Coupe du Monde programmée en décembre 2022). C’est à peu près ce qu’il y a dans sa tête. Si Zidane dit qu’il ne le sait pas, moi je vous le dis », confiait-il sur le plateau de L’Equipe du Soir .

« Zidane ? Le Graët l'a dans un coin de sa tête »