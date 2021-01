Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez a une idée claire pour remplacer Zidane !

Publié le 22 janvier 2021 à 10h00 par A.M.

Alors que le Real Madrid traverse une période délicate, Florentino Pérez réfléchirait à la possibilité de remplacer Zinedine Zidane. Et le nom de Julian Nagelsmann revient avec insistance en interne.

Le Real Madrid traverse une période très délicate. Distancé par l'Atlético de Madrid en Liga, le club merengue a été éliminé en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao (1-2) et dès son entrée en lice en Coupe du Roi contre CD Alcoyano, équipe de troisième division (1-2). Par conséquent, l'avenir de Zinedine Zidane a rapidement été remis en question. L'entraîneur français lui-même reconnaissait que la situation était délicate. « Bon, quand on perd, ce sont toujours des choses dont on parle... J'assume la responsabilité et ce qui arrivera arrivera, je suis calme. Quand nous sommes sur le terrain, ce qu'ils veulent, c'est gagner le match. Ils essaient et parfois des choses différentes se produisent. Nous devons l'accepter, je l'accepte et nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours », confiait-il en conférence de presse.

Nagelsmann dans le viseur du Real Madrid ?