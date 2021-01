Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’étau se resserre autour de Zinedine Zidane…

Publié le 22 janvier 2021 à 6h00 par Th.B.

Son Real Madrid n’affichant pas les résultats escomptés ces derniers temps, Zinedine Zidane serait considérablement fragilisé au sein du club merengue. L’occasion pour lui de faire un point sur sa situation personnelle.

Éliminé en demi-finale de Super Coupe face à l’Athletic Bilbao la semaine dernière, le Real Madrid a cette fois-ci pris la porte en Coupe d’Espagne face au CD Alcoyano, équipe de troisième division espagnole. En effet, mercredi soir, malgré l’ouverture du score d’Eder Militao, les hommes de Zinedine Zidane se sont inclinés au stade des 16èmes de finale de la Copa del Rey. Compte tenu de la différence de niveau entre les deux équipes, cette élimination ne passe pas du tout de l’autre côté des Pyrénées. AS a d’ailleurs expliqué jeudi que les tensions ne feraient que s’amplifier en interne au Real Madrid et surtout, autour de l’entraîneur qui dispose d’un contrat jusqu’en juin 2022. Faut-il s’attendre à un licenciement de Zidane ? Le principal intéressé est paré à toute éventualité.

« Ce qui doit arriver arrivera »