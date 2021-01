Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ribéry se prononce sur un dossier chaud de Zidane !

Alors que David Alaba semble bien parti pour rejoindre le Real Madrid, rien n'est encore acté pour le moment, contrairement à ce qui a pu être évoqué ces dernier jours. De quoi permettre à un certain Frank Ribéry de garder l'espoir que son ancien coéquipier reste en Bavière.

David Alaba en partance du Bayern Munich, direction le Real Madrid ? C'est l'un des feuilletons brûlants de ce mercato hivernal. Alors qu'un dénouement semblait avoir été trouvé mardi dernier selon Marca , les informations selon lesquelles le joueur et les dirigeants de la Casa Blanca se seraient mis d’accord pour un salaire annuel de 12M€ ont été démenties par George Alaba, le père et représentant de David. Le défenseur, en fin de contrat en juin prochain, n'aurait toujours pas trouver de terrain d'entente avec le Real Madrid. De quoi motiver à nouveau les autres grands clubs européens qui le surveillent de près comme le FC Barcelone ou le PSG notamment. De quoi faire renaître un maigre espoir de prolongation du côté du Bayern Munich également selon Frank Ribéry.

« Je pense qu'il serait préférable que les deux parties trouvent une solution »