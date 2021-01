Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça commence à faire beaucoup pour Zinedine Zidane…

Publié le 21 janvier 2021 à 18h10 par Th.B.

Entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane ne ferait plus l’unanimité à la fois au sein de sa direction et de son vestiaire. Les interrogations se multiplieraient notamment au niveau de sa gestion d’hommes.

En l’espace d’une semaine, le Real Madrid a été éliminé de la Super Coupe en demi-finale face à l’Athletic Bilbao qui a finalement remporté le trophée en disposant du FC Barcelone dimanche dernier et de la Coupe du roi mercredi soir. En effet, face à une équipe de troisième division espagnole, à savoir le CD Alcoyano (2-1), les hommes de Zinedine Zidane ont été battus et sortent par la petite porte de la coupe nationale au stade des 16èmes de finale. Une désillusion qui aurait fragilisé la position de l’entraîneur du Real Madrid, sous contrat jusqu’en juin 2022, auprès des dirigeants du club merengue selon As . En conférence de presse, le principal intéressé a confié toujours penser qu’il avait la confiance de ses hommes. « Je pense que oui, mais il faut leur demander ». D’après ce qu’il se dit de l’autre côté des Pyrénées, ce ne serait pas totalement le cas.

Une gestion qui interroge en interne