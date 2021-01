Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane lâché par son vestiaire ? Il répond !

Publié le 21 janvier 2021 à 16h00 par A.M.

Eliminé coup sur coup en Supercoupe d'Espagne puis en Coupe du Roi, le Real Madrid traverse une période délicate. Mais Zinedine Zidane pense toujours avoir le soutien de son vestiaire.

Le Real Madrid se retrouve en grande difficulté. Déjà mal embarqué dans la course au titre en Liga, le club merengue a laissé filer l'opportunité de remporter deux titres en l'espace d'une semaine. Après l'élimination contre l'Athletic Bilbao en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne (1-2), le club merengue a subi une humiliation contre CD Alcoyano, équipe de troisième division, en Coupe du Roi (1-2). Une situation qui laisse planer le doute sur l'avenir de Zinedine Zidane qui semble conscient de la situation. « J'assume la responsabilité et ce qui arrivera arrivera, je suis calme (...) Nous devons l'accepter, je l'accepte et nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours », confiait-il en conférence de presse.

Zidane pense toujours avoir le soutien de ses joueurs