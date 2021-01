Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le fossé se creuse entre Zinedine Zidane et Florentino Pérez !

Publié le 21 janvier 2021 à 9h30 par H.G.

Alors que des doutes entoureraient la figure de Zinedine Zidane au Real Madrid après deux contre-performances de suite, la gestion de l’effectif opérée par le technicien français ne serait pas du goût de la direction du club de la capitale espagnole.

L’année 2021 commence très mal pour le Real Madrid. Et pour cause, les Merengue restent sur deux revers consécutifs avec une défaite la semaine dernière contre l’Athletic Club (2-1) en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, et une énorme contre-performance ce mercredi contre la modeste équipe de troisième division du CD Alcoyano (2-1) en Copa del Rey. De quoi relancer les doutes autour de l’avenir de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid à en croire les informations dévoilées par AS ce jeudi, qui explique que la dernière défaite en date aurait accru la tension autour de lui.

Eder Militao, Luka Jovic, Martin Odegaard… La gestion de Zinedine Zidane ne passe pas en interne !