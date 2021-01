Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas fait deux annonces retentissantes sur Morgan Sanson !

Publié le 21 janvier 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

Comme le10sport.com vous l’a révélé, Aston Villa est passé à l’attaque dans ce dossier Morgan Sanson cet hiver. Mais l’OM, qui a jugé l’offre bien trop faible sur le plan financier, a donc recalé le club anglais comme l’indique André Villas-Boas.

Le 18 janvier dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité qu’Aston Villa était idéalement positionné pour recruter Morgan Sanson cet hiver et proposait un transfert compris entre 15 et 20M€ pour le milieu de terrain de l’OM. Mais ce dossier va-t-il se concrétiser ? Interrogé en conférence de presse mercredi soir après la défaite face au RC Lens (0-1), André Villas-Boas a fait deux annonces de taille ce dossier brûlant du mercato hivernal puisqu’il confirme l’offre d’Aston Villa pour Sanson, tout en justifiant le refus de l’OM.

« L’offre a été refusée, elle était pathétique »