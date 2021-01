Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas tient le successeur de Strootman !

Publié le 21 janvier 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que Kevin Strootman a rejoint le Genoa en prêt jusqu'à la fin de la saison, André Villas-Boas semble avoir décidé de piocher chez les jeunes pour remplacer le Néerlandais.

Cet hiver, l'Olympique de Marseille a accepté de laisser filer Kevin Strootman. Le milieu de terrain néerlandais a été prêté au Genoa jusqu'à la fin de la saison. Et André Villas-Boas affichait un souhait clair pour la succession de l'ancien joueur de l'AS Roma. « Ou on donne la chance à un petit de s'intégrer, ou on a ce qu'il faut dans l'effectif pour avoir plusieurs options. C'est la zone la plus compétitive, on joue à trois normalement, ce qui veut dire deux sur le banc. On n'a pas besoin », confiait l'entraîneur de l'OM.

Cheick Souaré, le choix de Villas-Boas

Il faut dire que Kevin Strootman jouait peu et l'OM ne compte donc pas consentir à un investissement pour le remplacer. Dans cette optique, trois jeunes Marseillais sont en course pour s'installer dans le groupe olympien et prendre la place de sixième milieu de terrain dans la hiérarchie : Ugo Bertelli, Nassim Ahmed et Cheick Souaré. Et c'est ce dernier qui semble avoir été choisi puisque Souaré était présent dans le groupe sélectionné par André Villas-Boas pour affronter Lens mercredi soir. Reste désormais à savoir s'il s'agira d'un choix définitif.