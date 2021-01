Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette étrange sortie sur le retour de Xavi

Publié le 20 janvier 2021 à 21h30 par A.C.

Joan Laporta, pré-candidat à la présidence du FC Barcelone, s’est une nouvelle fois exprimé au sujet du retour de Xavi.

La campagne pour la présidence du FC Barcelone bat son plein. Les divers candidats s’affrontent toujours, même s les élections ont été repoussées à début mars, à cause de la crise sanitaire actuelle. Déjà président dans les années 2000, Joan Laporte s’est détaché comme l’un des favoris et devrait vraisemblablement en découdre avec Victor Font, un autre des grands favoris. Les deux hommes se sont disputés plusieurs sujets majeurs, comme notamment un retour de Xavi au Barça. Font a fait de l’arrivée de l’ancien milieu une promesse de campagne, tandis que Laporta se donne plus de temps. En attendant, Xavi semble passablement agacé par cette situation. « Même si le temps viendra pour moi de franchir une nouvelle étape dans ma carrière d'entraineur, pour l'instant, je m'efforce de profiter de mon séjour ici et de profiter au maximum de la possibilité de jouer un petit rôle dans le voyage passionnant du Qatar vers 2022 » a notamment déclaré l'actuel entraineur d’Al Sadd.

« Xavi ? Je n’ai d’engagement envers personne »