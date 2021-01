Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, Guardiola... Victor Font persiste et signe !

Publié le 8 janvier 2021 à 13h00 par La rédaction

Le FC Barcelone va connaître un virage important en ce mois de janvier puisque le club catalan va accueillir un nouveau président. Alors qu'il est annoncé parmi les favoris, Victor Font martèle ses idées, promet avoir le soutien de Xavi et s'exprime sur sa priorité absolue.

Le FC Barcelone connaît une crise sans précédent depuis plusieurs mois et compte bien y remédier en effectuant des changements au plus haut niveau de la hiérarchie. C'est pourquoi des élections vont se tenir le 24 janvier prochain. Josep Maria Bartomeu ayant démissionné sous la pression des socios, un nouveau président va prochainement être élu. La campagne bat son plein, les différents candidats exposent leurs projets pour redresser la barre et certains favoris se distinguent. C'est notamment le cas de Victor Font, qui n'hésite pas à évoquer à maintes reprises les points forts du projet qu'il va mettre en place s'il est amené à prendre les commandes du FC Barcelone. Outre le dossier Messi qui va prendre une place importante sur le bureau du futur président, Font évoque le retour de deux grands noms de l'histoire du Barça .

Pour Xavi, c'est acté ! Pour Guadiola, c'est une priorité !