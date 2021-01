Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud tente de faire capoter la vente de l'OM !

Publié le 8 janvier 2021 à 12h45 par A.M.

Alors que Frank McCourt aurait bel et bien décidé de vendre l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud tenterait de faire changer d'avis l'homme d'affaires américain, bien décidé de conserver son poste.

Propriétaire de l'Olympique de Marseille depuis octobre 2016, Frank McCourt aurait décidé de vendre le club phocéen comme l'assure Thibaud Vézérian : « Oui l'OM est à vendre. Depuis à peu près deux mois, Frank McCourt a relancé la machine en demandant qu'on lui trouve des acheteurs . » Toutefois, cette nouvelle ne ravirait pas Jacques-Henri Eyraud. Et pour cause, si Frank McCourt vend l'OM dans les prochains mois, le président du club phocéen perdra sa place et il tente donc de faire capoter le deal, à l'inverse de Jeff Ingram.

«Jacques-Henri Eyraud qui veut garder son poste»