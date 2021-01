Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Boulaye Dia confirme pour son avenir !

Publié le 8 janvier 2021 à 10h10 par D.M.

Comme annoncé par le 10 Sport, West Ham a coché le nom de Boulaye Dia, également suivi par l’OM. Agent de l’attaquant, Frédéric Guerra a livré ses vérités sur ce dossier.

L’OM s’est donné pour mission de recruter un avant-centre lors de ce mercato hivernal. Pablo Longoria s’activerait afin de renforcer l’effectif d’André Villas-Boas et aurait coché plusieurs noms. Le club marseillais suivrait la situation d’Arkadiusz Milik (Napoli), de Gaëtan Laborde (Montpellier), mais aussi de Boulaye Dia. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, l’OM apprécie le profil de l’attaquant du Stade de Reims, mais n’est pas seul sur ce dossier. Selon nos informations exclusives du 7 janvier, West Ham pourrait tenter de s’offrir Boulaye Dia cet hiver. Une information confirmée par l’agent du joueur ce jeudi.

« Choisir c’est renoncer, donc si on choisit West Ham, on renonce aux autres »