Mercato - OM : Nouvelle galère pour le recrutement de Villas-Boas !

Publié le 8 janvier 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Bien déterminé à recruter un renfort en attaque cet hiver à l’OM, André Villas-Boas a notamment coché le nom de Boulaye Dia à cet effet. Mais après l’OL, c’est désormais un club anglais qui vient plomber cette piste…

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM envisage de recruter un attaquant durant le mercato hivernal pour apporter de la concurrence à Dario Benedetto. De nombreux profils ont été évoqués ces dernières semaines (Arkadiusz Milik, Gaëtan Laborde, Andy Delort, Patrick Cutrone…), mais le plus ancien est très certainement Boulaye Dia puisque l’attaquant de Reims était déjà annoncé dans le viseur de l’OM l’été dernier. Toutefois, cette piste s’avère de plus en plus compliquée pour André Villas-Boas.

Après l’OL, West Ham se place sur Dia

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité jeudi, West Ham prend désormais position dans ce dossier et envisage de recruter Boulaye Dia afin de remplacer Sébastian Haller. En plus de l’OL qui lorgne également sur l’attaquant du Stade de Reims depuis quelque temps, l’OM doit donc désormais affronter la rude concurrence d’un club de Premier League pour Dia.