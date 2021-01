Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La pression augmente pour la nouvelle piste de Longoria !

Publié le 8 janvier 2021 à 1h00 par A.C.

Après le Torino, c’est un autre club de Serie A qui a clairement fait part de son intérêt pour Christian Kouamé, attaquant de la Fiorentina suivi par l’OM.

Le mercato hivernal vient à peine de commencer, mais Pablo Longoria travaille déjà activement pour offrir un nouvel attaquant à André Villas-Boas. Ainsi, le head of football de l’Olympique de Marseille aurait activé plusieurs pistes du côté de la Serie A. Une d’entre elles mènerait à Christian Kouamé, à en croire les informations de L’Équipe . Mais l’OM n’est pas seul sur les traces de l’attaquant de la Fiorentina, puisque le Torino a expliqué être également très intéressé. « Oui, c’est une possibilité pour nous, mais nous avons également d’autres pistes » a annoncé Antonio Vagnati, directeur sportif du club turinois.

« Oui, c’est un joueur qui nous plait »