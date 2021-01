Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino aurait toujours toutes ses chances pour Eriksen !

Publié le 8 janvier 2021 à 7h15 par A.D.

A la peine à l'Inter, Christian Eriksen voudrait absolument faire ses valises cet hiver. De leur côté, les Nerazzurri verraient également d'un bon oeil un départ de leur numéro 24. Mais encore faut-il que des offres arrivent pour le Danois...

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Christian Eriksen serait de plus en plus incertain. Arrivé à l'Inter en janvier 2020, l'international danois ne s'est pas du tout imposé à Milan. Peu utilisé par Antonio Conte, le milieu offensif de 28 ans serait déjà lassé par son séjour chez les Nerazzurri et voudrait à tout prix partir au mois de janvier. Alors que Christian Eriksen est loin d'être un indispensable pour son entraineur, la direction de l'Inter serait favorable à sa vente. D'autant qu'elle pourrait servir à recruter d'autres joueurs. Mais alors que le PSG et d'autres écuries européennes seraient intéressées par Christian Eriksen, aucune offre ne serait encore arrivée à Milan.

Toujours aucune offre pour Eriksen ?