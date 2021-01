Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo passe à l’action pour ce gros renfort !

Publié le 8 janvier 2021 à 5h00 par T.M.

Se dirigeant vers un départ libre en fin de saison, David Alaba suscite l’intérêt de nombreux cadors européens. Le PSG serait notamment passé à l’action pour le joueur du Bayern Munich.

Entre David Alaba et le Bayern Munich, le divorce semble plus que jamais inéluctable. Au terme de plusieurs semaines de négociations pour une prolongation, les deux parties n’ont jamais réussi à se mettre d’accord. Face à cette situation, les Bavarois ont même annoncé qu’ils se retiraient des négociations. Dans sa dernière année de contrat, l’Autrichien se retrouvera donc libre à la fin de la saison et peut dès à présent négocier avec son futur club. Alors où rebondira Alaba ? En coulisse, ça s’agite autour du défenseur de 28 ans.

Une offre du PSG ?

Sur le marché, David Alaba est un incroyable affaire à saisir. Le PSG l’aurait d’ailleurs bien compris. Selon les informations de Nicolo Schira, Leonardo aurait déjà formulé une offre pour le joueur du Bayern Munich. Toutefois, comme l’explique le journaliste italien, cela ne serait pas la seule offre entre les mains de Pini Zahavi, agent d’Alaba. Le Real Madrid, Chelsea, Liverpool, la Juventus et l’Inter Milan en auraient fait de même.