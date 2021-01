Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG aurait lâché une première réponse pour Sergio Ramos !

Publié le 8 janvier 2021 à 4h30 par T.M.

Ces derniers jours, de nombreuses rumeurs ont envoyé Sergio Ramos au PSG. De quoi visiblement faire réagir le club de la capitale.

N’arrivant pas à tomber d’accord avec Florentino Pérez pour une prolongation, Sergio Ramos pourrait donc quitter libre le Real Madrid à l’issue de la saison. Un coup de tonnerre en préparation et l’Espagnol pourrait notamment rebondir au PSG. Toujours à la recherche du successeur de Thiago Silva, Leonardo pourrait donc saisir cette grosse occasion avec Sergio Ramos. « Au PSG, ils m'ont dit qu'ils feraient une équipe avec moi et avec Messi », aurait-il lâché à son président.

La réponse du PSG