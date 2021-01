Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Sergio Ramos plus que jamais dans l’impasse ?

Publié le 7 janvier 2021 à 9h30 par H.G.

Alors que le flou règne plus que jamais quant à son avenir au Real Madrid, Sergio Ramos ne parviendrait bel et bien pas à s’entendre avec la direction madrilène dans l’optique d’une prolongation de son contrat.

Partira, partira pas ? Pour l’heure, le feuilleton Sergio Ramos est plus indécis que jamais. Et pour cause, à six mois de la fin de son contrat, l’emblématique défenseur central du Real Madrid ne parvient pas à trouver d’accord avec sa direction dans l’optique d’une prolongation. Les positions entre les deux parties seraient éloignées depuis maintenant plusieurs mois, à tel point que l’international espagnol est désormais libre de négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier en vue de l’été 2021. Pourtant, l’intention de Sergio Ramos serait de poursuivre sa carrière au Real Madrid, mais rien ne semble être sur le point de se décanter pour le joueur de 34 ans…

Sergio Ramos ne voudrait pas revoir à la baisse son salaire