EXCLU - Mercato - FC Nantes : Un club étranger entre en chasse pour… Kolo Muani !

Publié le 7 janvier 2021 à 9h00 par Alexis Bernard

A la recherche de nouveaux talents, le RB Leipzig est tombé sous le charme d’une pépite de Ligue 1. Un produit de la formation nantaise…

Avec quatre espoirs du football tricolore dans son effectif (Upamecano, Konaté, Mukiele et Nkunku), le RB Leipzig a déjà un petit accent français. Le club de Bundesliga lorgne depuis plusieurs saisons sur la Ligue 1 et la formation française, l’un des plus grands viviers du football européen. Et ces derniers mois, Leipzig a repéré un nouveau talent.

Un œil sur Kolo Muani

A 22 ans, Randal Kolo Muani est aujourd’hui sur les tablettes du RB Leipzig. Selon nos informations, l’attaquant du FC Nantes fait partie de la short-list du club allemand et les premiers mouvements en direction du buteur nantais sont déjà lancés. Aucune démarche concrète auprès du FC Nantes, pour le moment. Un dossier qui ne devrait pas concerner le mercato d’hiver, plutôt pour l’été 2021.