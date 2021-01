Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino reçoit un message clair pour Eriksen !

Publié le 7 janvier 2021 à 7h15 par A.D.

Comme Le10Sport vous l'a révélé en exclusivité, le PSG de Mauricio Pochettino pense à recruter Christian Eriksen, bien qu'il préfère s'offrir Dele Alli. Alors que son numéro 24 pourrait partir avant la fin du mois de janvier, Antonio Conte, le coach de l'Inter, a lâché ses vérités sur son avenir.

En grande difficulté depuis son arrivée à l'Inter en janvier 2020, Christian Eriksen voudrait faire ses valises avant la fin du mois de janvier. Alors que les Nerazzurri ne seraient pas du tout contre un départ de leur numéro 24, le PSG pourrait profiter de l'aubaine. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Mauricio Pochettino et la direction parisienne songent à Christian Eriksen pour renforcer leur milieu de terrain, mais ils préfèrent recruter Dele Alli pour le moment. Mais quelle est la position d'Antonio Conte sur ce dossier ? Présent en conférence de presse ce mercredi, le coach de l'Inter s'est livré sur l'avenir de Christian Eriksen et a expliqué qu'il faisait confiance à sa direction et soutiendra sa décision quoi qu'il arrive.

«Le club sait s'il faut faire des entrées et des sorties»