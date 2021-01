Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino n'a pas totalement oublié Eriksen !

Publié le 6 janvier 2021 à 11h30 par A.C.

Avec l’arrivée de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain, plusieurs de ses anciens joueurs de Tottenham pourraient débarquer au cours des prochains mois... voire des prochaines semaines !

L’arrivée d’un nouvel entraineur au sein d’un club apporte son lot de changements. Va-t-il en être de même pour Mauricio Pochettino ? Arrivé au Paris Saint-Germain en lieu et place de Thomas Tuchel, l’Argentin pourrait profiter de ce mercato hivernal pour changer l’effectif. En Italie, la presse a déjà annoncé plusieurs pistes. Tuttosport a de son côté explique que Pochettino souhaiterait attirer Paulo Dybala au PSG, un joueur qu’il a déjà tenté de recruter à Tottenham par le passé. Mais Il Corriere dello Sport est persuadé que le nouveau coach du PSG a une cible bien précise : Christian Eriksen, son ancien meneur de jeu à Tottenham, qui traverse la pire période de sa carrière à l’Inter. Interrogé sur cette piste lors de sa conférence de presse de présentation, Pochettino a botté en touche. « Ce n'est pas le moment de parler des rumeurs » a déclaré le nouvel entraineur du PSG. « C'est une période difficile pour tout le monde, chaque club doit s'adapter, mais je pense que Leonardo fera les meilleurs choix pour l'équipe et pour atteindre nos objectifs. On est en contact permanent. Il y a une réalité compliquée, au niveau mondial. On prendra les meilleures décisions ». Sur le10sport.com, nous vous expliquions le 26 décembre dernier que si Eriksen est un profil apprécié par Pochettino, ce dernier préfère plutôt se concentrer sur Dele Alli, un autre de ses anciens joueurs à Tottenham.

Le Paris Saint-Germain, l’unique solution pour Eriksen

Ce mercredi, La Gazzetta dello Sport relance toutefois le feuilleton Christian Eriksen au Paris Saint-Germain. D’après les informations du quotidien italien, la piste serait toujours bien active du côté du club parisien. Pourtant, aucune offre ne semble encore avoir été faite. Giuseppe Marotta et Piero Ausilio, respectivement administrateur délégué et directeur sportif de l’Inter, attendraient toujours un signe du PSG. Ce n’est pas un secret, leur intention est en effet de vendre au plus vite Eriksen en ce mercato hivernal, puisque le joueur n’aurait tout simplement plus sa place à Milan. La Gazzetta explique d’ailleurs qu’au sein de l’Inter on commencerait quelque peu à s’agacer de l’immobilisme du PSG, puisque sans la vente ou le prêt d’Eriksen, les Nerazzurri ne peuvent strictement rien faire sur le marché des transferts.

