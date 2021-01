Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est maintenant ou jamais pour Eriksen !

Publié le 6 janvier 2021 à 6h15 par Th.B.

Christian Eriksen semble être une piste sérieusement prise en considération du côté du PSG. Et bien que la cote du Danois soit importante sur le marché des transferts, l’Inter n’aurait pas été approchée pour son milieu de terrain offensif. Une occasion en or pour le PSG ?

Bien avant la nomination de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur du PSG, les noms de Dele Alli et de Christian Eriksen ont été liés au club de la capitale. L’arrivée de l’ancien entraîneur de Tottenham où il a côtoyé pendant plusieurs années les internationaux anglais et danois n’a fait qu’amplifier l’intérêt du PSG à en croire les diverses informations divulguées dans la presse. Le10sport.com vous révélait le 26 décembre dernier qu’aux yeux de Mauricio Pochettino, la piste Alli est plus attrayante. Cependant, alors que Tottenham rechignerait toujours à laisser partir sur milieu de terrain, l’option Eriksen pourrait finalement s’avérer plus accessible.

L’Inter pas approchée pour Eriksen, mais…