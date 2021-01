Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier échec pour Pochettino dans ce dossier chaud ?

Publié le 4 janvier 2021 à 22h10 par H.G.

Alors que Mauricio Pochettino aimerait grandement recruter Dele Alli au PSG cet hiver, l’entraîneur argentin pourrait se heurter à la volonté de Tottenham à l’égard de son joueur.

Officiellement arrivé au poste d’entraîneur du PSG ce samedi, Mauricio Pochettino a paraphé un contrat jusqu’au 30 juin 2022 avec une année supplémentaire en option. Le technicien argentin n’est pas arrivé seul puisqu’il est venu en compagnie de son staff. De plus, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain entre 2001 et 2003 a aussi l’intention de faire venir l’une de ses veilles connaissances dans la capitale française. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé, Mauricio Pochettino souhaiterait que Dele Alli le rejoigne au PSG cet hiver, lui qu’il a déjà eu sous ses ordres du temps où il entrainait Tottenham. Seulement voilà, si l’international anglais serait ouvert à l’idée d’un départ des Spurs , l’écurie londonienne ne verrait pas la chose de cet œil…

Tottenham ne voudrait pas entendre parler d’un départ de Dele Alli cet hiver !