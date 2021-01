Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Départs, arrivées... Mauricio Pochettino prépare sa révolution !

Publié le 4 janvier 2021 à 17h30 par Dan Marciano

Récemment nommé entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino aurait les idées claires pour le mercato hivernal. Le club parisien pourrait enregistrer l’arrivée de Dele Alli, tandis que certains joueurs seraient susceptibles de prendre la porte.

Une nouvelle ère s’ouvre au PSG. Arrivé à Paris en 2018, Thomas Tuchel a appris après le match face au RC Strasbourg le 23 décembre dernier son départ de la bouche de Leonardo. Le mystère portant sur l’identité de son successeur n’a pas duré longtemps. Comme cela a été confirmé par le 10 Sport, les dirigeants parisiens ont décidé d’accorder leur confiance à un ancien du club, Mauricio Pochettino. Libre depuis son départ de Tottenham en novembre 2019, le coach argentin a débarqué à Paris ce samedi, avant de signer son contrat et diriger son premier entraînement ce dimanche. Une arrivée qui coïncide avec l’ouverture du mercato hivernal et Pochettino pourrait bien jouer un rôle majeur lors de cette session de transferts. En effet, plusieurs joueurs, qui ont déjà évolué sous ses ordres en Premier League, sont annoncés dans le viseur du PSG.

Dele Alli, la grande priorité de Pochettino

The Independent annonçait ce dimanche que le PSG pourrait bien passer à l’action pour tenter d’attirer Harry Kane, également courtisé par Manchester City. Un dossier qui s’annonce compliqué puisque l’attaquant anglais aurait entamé des négociations avec Tottenham pour prolonger son bail. Par ailleurs, selon la presse étrangère, deux anciens protégés de l'Argentin pourraient arriver dans la capitale. Il s’agirait de Christian Eriksen, arrivé à l’Inter en janvier 2020 en provenance du club londonien et en grande difficulté sous les ordres d’Antonio Conte, mais aussi de Dele Alli. L’international anglais ne rentre pas dans les plans de José Mourinho et rechercherait une porte de sortie afin de relancer sa carrière et participer à l’Euro. Les deux joueurs sont annoncés dans le viseur du PSG pour renforcer le milieu de terrain, mais comme indiqué par le 10 Sport le 26 décembre dernier, Mauricio Pochettino affiche une préférence. L’entraîneur argentin privilégie le dossier Dele Alli, plutôt que celui de Christian Eriksen. Une information confirmée ce lundi par Simone Rovera sur Téléfoot la chaîne . Le technicien suivrait les prestations du joueur de 24 ans et ferait tout son possible pour l’attirer à Paris en janvier. Le milieu de terrain de Tottenham, annoncé déjà sur les tablettes du club parisien cet été, pourrait bien être la première recrue hivernale du PSG, qui chercherait également à se séparer d’éléments..

Kehrer, Draxler et Gueye ne seront pas retenus en cas de bonne offre