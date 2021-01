Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino a identifié sa première recrue hivernale !

Publié le 3 janvier 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

L'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain pourrait engendrer de gros changements au sein de l'effectif du club de la capitale. Et la première recrue de l'ère Pochettino au PSG semble se dessiner.

C'est désormais officiel, Mauricio Pochettino est le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Le technicien argentin succède à Thomas Tuchel qui a été démis de ses fonctions au soir de la victoire contre Strasbourg (4-0) pour conclure l'année 2020. Et bien évidemment, l'arrivée d'un nouvel entraîneur engendre régulièrement des changements majeurs dans les effectifs. Mauricio Pochettino va ainsi pouvoir profiter du mercato d'hiver afin de réclamer ses premiers renforts à Leonardo. Dans cette optique, plusieurs noms circulent déjà à l'image de Christian Eriksen et Dele Alli, deux de ses anciens joueurs à Tottenham qui traversent une période délicate. Mais comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Mauricio Pochettino a clairement une préférence pour l'international anglais.

Pochettino contacte Alli

Une tendance confirmée par Foot Mercato . Le média explique effectivement que Mauricio Pochettino est déjà très actif en interne. Ainsi, le technicien argentin a déjà échangé avec plusieurs joueurs de son effectif y compris Neymar, Marquinhos et Kylian Mbappé. Mais surtout, le technicien argentin commence à plancher sur le mercato. Dans cette optique, l'ancien entraîneur de Tottenham a renoué le contact avec Dele Alli, qu'il avait eu sous ses ordres avec les Spurs . Mauricio Pochettino souhaite donc attirer l'international anglais au PSG pour lancer son nouveau projet. Et visiblement, l'intérêt serait partagé puisque Dele Alli, qui n'entre plus dans les plans de José Mourinho, serait très intéressé à l'idée de signer à Paris.

Leonardo n'a jamais rompu le contact